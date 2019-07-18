Заа твёрдо намерен уйти из "Кристал Пэлас"

Вингер "Кристал Пэлас" Уилфрид Заа хочет сменить команду во время летнего трансферного окна, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, 26-летний ивуариец после возвращения с Кубка Африканских Наций запросил у клуба свой трансфер.

Самым реальным претендентом на атакующего полузащитника считается лондонский "Арсенал".

Однако стороны пока далеки от договорённости о приобретении Заа. "Канониры" предлагают за него 44,5 миллионов евро, а "Пэлас" требует вдвое больше.

В прошлом сезоне футболист сыграл за "орлов" 36 матчей, забил 10 голов и сделал 10 ассистов.

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