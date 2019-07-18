Заа твёрдо намерен уйти из "Кристал Пэлас"

Теги кристал пэласарсенал лондонуилфрид заатрансферы

Заа твёрдо намерен уйти из "Кристал Пэлас"

Вингер "Кристал Пэлас" Уилфрид Заа хочет сменить команду во время летнего трансферного окна, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, 26-летний ивуариец после возвращения с Кубка Африканских Наций запросил у клуба свой трансфер.

Самым реальным претендентом на атакующего полузащитника считается лондонский "Арсенал".

Однако стороны пока далеки от договорённости о приобретении Заа. "Канониры" предлагают за него 44,5 миллионов евро, а "Пэлас" требует вдвое больше.

В прошлом сезоне футболист сыграл за "орлов" 36 матчей, забил 10 голов и сделал 10 ассистов.

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