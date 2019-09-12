Заа уволит агента из-за того, что тот не организовал его трансфер в другой клуб

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Заа уволит агента из-за того, что тот не организовал его трансфер в другой клуб

Вингер "Кристал Пэлас" Уилфрид Заа собирается уволить своего агента.

Как сообщает The Telegraph, это связано с тем, что агенту не удалось организовать трансфер футболиста в другой клуб. Напомним, что предложения по игроку делали "Арсенал" и "Эвертон".

"Кристал Пэлас" в летнее трансферное окно оценивал 26-летнего ивуарийца в 85 миллионов евро.

В текущем сезоне Заа провел 5 матчей, однако результативными действиями не отличился.

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