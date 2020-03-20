Заа внес вклад в борьбу с коронавирусом

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Заа внес вклад в борьбу с коронавирусом

Форвард "Кристал Пэлас" Уилфрид Заа принял решение помочь врачам, борющимся с распространением коронавируса.

Сообщается, что футболист является совладельцем риелторской компании. Заа решил бесплатно предоставить комнаты, дома и квартиры для врачей, которых дополнительно размещают в городах.

Ранее Гари Невилл предоставил свой отель для больных легкой формой заболевания.

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Дмитрий Владимиpович
Дмитрий Владимиpович

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