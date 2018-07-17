Забастовка работников FIAT против трансфера Роналду с треском провалилась

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Забастовка работников FIAT против трансфера Роналду с треском провалилась

Забастовка работников компании FIAT против трансфера Криштиану Роналду в "Ювентус" с треском провалилась.

Как сообщает Football Italia, на протестное мероприятие пришли только пять сотрудников автоконцерна.

Напомним, что FIAT является спонсором "Ювентуса", который заплатил за 33-летнего Роналду 112 миллионов евро.

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