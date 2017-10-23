Забавная ошибка тайского вратаря в серии пенальти

Теги таиланд

Забавная ошибка тайского вратаря в серии пенальти

В Таиланде в матче чемпионата региональной лиги "Бангкок Спортс Клаб" играл с "Сатри Ангтхонгом".

Основное и дополнительное время матча завершилось вничью и команды пробивали послематчевые пенальти.

При счете 19:19 пенальти бил вратарь "Бангкок Спортс" и мяч угодил в перекладину. Голкипер соперников выскочил из ворот, празднуя промах соперника, но мяч ударившись о землю влетел в ворота.

Видео: Глупая ошибка вратаря.

 

В итоге гол был засчитан, а следующий удар игрока "Сатри Ангтхонг" оказался неточным. В итоге победу одержал "Бангкок Спортс Клаб".

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