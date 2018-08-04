Забавный танец Хамеса Родригеса

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Забавный танец Хамеса Родригеса

Полузащитник "Баварии" Хамес Родригес исполнил забавный танец, участвуя в Swish Swish Challenge.

Хореографические таланты колумбийца в своём твиттере продемонстрировал другой хавбек мюнхенской команды Тьяго Алькантара.

Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" интересуется ключевым хавбеком "Баварии". | http://soccernews.ru

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