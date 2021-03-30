Забитцер хочет покинуть "РБ Лейпциг". На него претендуют клубы АПЛ
Фото: Твиттер @RBLeipzig_EN
Хавбек "РБ Лейпциг" Марсель Забитцер хочет поменять клуб в летнее трансферное окно, сообщает Bild.
По данным источника игрок уже сообщил руководству клуба о своих намерениях. Текущий контракт полузащитника с "быками" заканчивается летом 2022 года. Таким образом, если Забитцер не станет подписывать новое соглашение, то клуб будет вынужден продать его этим летом или зимой следующего года, иначе он может уйти бесплатно.
Сейчас в услугах 27-летнего австрийца заинтересованы клубы из АПЛ. Среди главных претендентов называют "Ливерпуль", "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм".
В текущем сезоне капитан "РБ Лейпцига" провел 21 матч в немецкой Бундеслиге, в которых забил 6 голов и сделал 2 результативные передачи.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18