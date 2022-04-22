Забитцер может покинуть "Баварию"

Фото: твиттер Забитцера\Автор неизвестен

Хавбек сборной Австрии и "Баварии" Марсель Забитцер может покинуть мюнхенский клуб в конце нынешнего сезона, сообщает журналист Bild Кристиан Фальк.

По информации источника, в подписании полузащитника заинтересованы мадридский "Атлетико" и лондонский "Арсенал".

Отмечается, что немецкий клуб готов расстаться с Забитцером, если им предложат около 15 миллионов евро.

Напомним, что прошлым летом "Бавария" купила австрийца из "РБ Лейпцига" за те же 15 миллионов, подписав с ним соглашение до 2025 года.

В нынешнем сезоне Забитцер сыграл в 24 матчах Бундеслиги, в которых забил 1 гол.

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