Забитцер может покинуть "Баварию" спустя год после перехода
Фото: твиттер Забитцера\Автор неизвестен
Австрийский хавбек мюнхенской "Баварии" Марсель Забитцер уже грядущим летом может сменить клубную прописку, сообщает издание BILD.
По информации источника, дело в том, что полузащитник так и не нашел взаимопонимания с главным тренером команды Юлианом Нагельсманном, хотя уже работал под его руководством в "Лейпциге".
Напомним, что Забитцер перешел в "Баварию" прошлым летом все из того же "Лейпцига".
В нынешнем сезоне австриец сыграл в 21 матче Бундеслиги, в которых не сумел отметиться результативными действиями.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20