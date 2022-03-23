Забитцер может покинуть "Баварию" спустя год после перехода

Фото: твиттер Забитцера\Автор неизвестен

Австрийский хавбек мюнхенской "Баварии" Марсель Забитцер уже грядущим летом может сменить клубную прописку, сообщает издание BILD.

По информации источника, дело в том, что полузащитник так и не нашел взаимопонимания с главным тренером команды Юлианом Нагельсманном, хотя уже работал под его руководством в "Лейпциге".

Напомним, что Забитцер перешел в "Баварию" прошлым летом все из того же "Лейпцига".

В нынешнем сезоне австриец сыграл в 21 матче Бундеслиги, в которых не сумел отметиться результативными действиями.

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