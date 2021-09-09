Забитцер поделился эмоциями от перехода в "Баварию"
Фото: инстаграм Забитцера/Автор неизвестен
Хавбек сборной Австрии Марсель Забитцер поделился впечатлениями от перехода в "Баварию" из "РБ Лейпцига".
"Я ненавижу проигрывать – это привил мне отец. Мне нравится давление, я люблю чувствовать, что должен что-то сделать.
Я в нужном месте. Хочу решать матчи и брать трофеи. Мне очень комфортно в "Баварии".
Всегда мечтал оказаться в "Баварии". Но я ничего не получаю просто так. Чтобы попасть сюда, я усердно работал", – сказал Забитцер.
Напомним, что "Бавария" заплатила 15 миллионов евро за австрийца.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20