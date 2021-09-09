Забитцер поделился эмоциями от перехода в "Баварию"

Фото: инстаграм Забитцера/Автор неизвестен

Хавбек сборной Австрии Марсель Забитцер поделился впечатлениями от перехода в "Баварию" из "РБ Лейпцига".

"Я ненавижу проигрывать – это привил мне отец. Мне нравится давление, я люблю чувствовать, что должен что-то сделать.

Я в нужном месте. Хочу решать матчи и брать трофеи. Мне очень комфортно в "Баварии".

Всегда мечтал оказаться в "Баварии". Но я ничего не получаю просто так. Чтобы попасть сюда, я усердно работал", – сказал Забитцер.

Напомним, что "Бавария" заплатила 15 миллионов евро за австрийца.

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