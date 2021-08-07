Забитцер требует продать его в "Баварию"

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Забитцер требует продать его в "Баварию"

Фото инстаграм Марселя Забитцера

Полузащитник "РБ Лейпциг" Марсель Забитцер намерен сменить команду до закрытия летнего трансферного окна.

По информации журналиста Николо Скиры, австриец отказался продлевать с "быками" контракт, истекающий в июне 2022 года.

У 27-летнего футболиста уже есть согласованный договор с "Баварией", и он требует отпустить его в мюнхенский клуб.

В прошлом сезоне Забитцер сыграл за "РБ Лейпциг" 39 матчей, забил 9 голов и сделал 7 ассистов. Его рыночная стоимость – 42 миллиона евро.

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