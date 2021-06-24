Забитцер высказался о шансах Австрии пройти Италию в 1/8 Евро-2020

Фото: инстаграм Забитцера/Автор неизвестен

Футболист "РБ Лейпциг" и сборной Австрии Марсель Забитцер высказался о шансах своей сборной на проход в 1/4 финала Евро-2020. Напомним, что в 1/8 австрийцы сыграют против сборной Италии.

"Я уже играл в полуфинале Лиги чемпионов, однако именно предстоящий матч, скорее всего, будет наиболее важным в моей карьере. "Уэмбли" — особенный стадион, хранящий много традиций. Нас манит возможность сыграть на этой арене, и мы сделаем все, чтобы победить. Мы будем наслаждаться игрой.

У нас свои сильные стороны, свои качества. Если будем фокусироваться на том, в чем хороши сами, сможем создать проблемы сопернику. Мы понимаем, что итальянцы — фавориты и будут больше владеть мячом, но мы постараемся показать себя с лучшей стороны и пройти дальше", — приводит слова Забитцера официальный сайт УЕФА.

Австрия сыграет против сборной Италиии 26 июня, в 22:00 (мск). Место проведения - Лондон.

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