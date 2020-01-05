Забивший "Барселоне" китаец У Лэй стал автором уникального достижения

Теги эспаньолбарселонау лэйстатистика

Забивший "Барселоне" китаец У Лэй стал автором уникального достижения

Китайский полузащитник "Эспаньола" У Лэй сделал то, что ранее не удавалось ни одному его соотечественнику.

Как сообщает Opta, игрок "попугаев" стал первым представителем Поднебесной, забившим гол "Барселоне".

Напомним, что атакующий хавбек на 88-й минуте сравнял счёт во вчерашнем каталонском дерби (2:2).

У Лэй выступает за "Эспаньол" с января 2019 года, сыграл 44 матча, забил 9 голов и сделал 3 ассиста.

Не пропустите: Суарес поучаствовал в 10 последних голах "Барселоны" в Примере. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Вандалы сбросили статую Ибрагимовича с постамента

Вандалы сбросили статую Ибрагимовича с постамента

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 19 40
2 Барселона Барселона 18 39
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 19 35
4 Севилья Севилья 19 35
5 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 18 31
6 Валенсия Валенсия 19 31
7 Хетафе Хетафе 19 30
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 19 29
9 Леванте Леванте 19 26
10 Вильярреал Вильярреал 18 25
11 Гранада Гранада 18 24
12 Осасуна Осасуна 18 23
13 Бетис Бетис 18 23
14 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 19 21
15 Алавес Алавес 18 19
16 Эйбар Эйбар 19 19
17 Мальорка Мальорка 18 15
18 Сельта Виго Сельта Виго 18 14
19 Леганес Леганес 19 14
20 Эспаньол Эспаньол 18 10
Полная таблица

топ-5 тегов