Забивший "Барселоне" китаец У Лэй стал автором уникального достижения

Китайский полузащитник "Эспаньола" У Лэй сделал то, что ранее не удавалось ни одному его соотечественнику.

Как сообщает Opta, игрок "попугаев" стал первым представителем Поднебесной, забившим гол "Барселоне".

Напомним, что атакующий хавбек на 88-й минуте сравнял счёт во вчерашнем каталонском дерби (2:2).

У Лэй выступает за "Эспаньол" с января 2019 года, сыграл 44 матча, забил 9 голов и сделал 3 ассиста.

Не пропустите: Суарес поучаствовал в 10 последних голах "Барселоны" в Примере. | http://soccernews.ru