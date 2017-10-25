Забивший два гола за "Арсенал" Нкетиа был исключен из академии "Челси" из-за низкого роста

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Забивший два гола за "Арсенал" Нкетиа был исключен из академии "Челси" из-за низкого роста
Нападающий "Арсенала" Эдвард Нкетиа является воспитанником академии "Челси", сообщает Evening Standard.

По сведениям издания, несколько лет назад форвард был исключен из команды до 14 лет из-за низкого роста.

В итоге Нкетиа стал игроком "Арсенала", а в матче 1/8 финала Кубка Лиги против "Норвича" (2:1) забил два мяча, один из которых головой.

Сейчас рост 18-летнего игрока составляет 175 сантиметров.

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