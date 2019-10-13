Заболевший футболист сборной Англии играл в покер, пока его команда проигрывала Чехии

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Заболевший футболист сборной Англии играл в покер, пока его команда проигрывала Чехии

В Англии разразился скандал из-за поведения полузащитника "Лестера" и сборной Англии Джеймса Мэддисона.

Футболист уехал из расположения "трёх львов", поскольку заболел в преддверии матчей квалификации Евро-2020.

Однако "лечиться" англичанин решил с помощью азартных игр. Как сообщает The Sun, хавбек находился в казино, когда его национальная команда терпела поражение от Чехии в отборочном турнире.

Мэддисона запечатлели за игрой в покер. Грозит ли ему за это какое-то наказание, пока неизвестно.

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