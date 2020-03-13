Заболевший коронавирусом Артета рассказал о своём самочувствии
Наставник лондонского "Арсенала" Микель Артета, у которого диагностировали смертельно опасный коронавирус, рассказал, как себя чувствует.
"Всем привет. Спасибо за добрые слова и поддержку. Я уже чувствую себя намного лучше. Мы все столкнулись с огромной и беспрецедентной проблемой. Здоровье каждого - единственная важная вещь прямо сейчас.
Уважайте и защищайте друг друга, следуйте инструкциям, и мы все вместе справимся с этим. Молодцы, что приняли правильное решение, приостановив матчи. Ещё раз спасибо", - написал испанский специалист в своём инстаграме.
Напомним, что все представители клуба, контактировавшие с тренером, отправлены на карантин.
Артета возглавил "Арсенал" 19 декабря прошлого года, заключив контракт до конца сезона 2022/23.
Не пропустите: Матч "Брайтон" - "Арсенал" перенесён из-за коронавируса у Артеты. | http://soccernews.ru
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|М
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|Ливерпуль
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|Челси
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|Манчестер Юнайтед
|27
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|Арсенал Лондон
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|Брайтон & Хоув Альбион
|27
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|16
|Борнмут
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|Астон Вилла
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