Заболевший коронавирусом сотрудник РФС рассказал о своём состоянии
Сотрудник Российского футбольного союза Давид Беров, у которого обнаружили коронавирус, опубликовал в Facebook заявление о состоянии своего здоровья.
"Как вы уже поняли, я не очень-то рад той локальной популярности, которая на меня свалилась. Но раз обещал рассказать, что да как, расскажу. Итак, ответы на самые популярные вопросы.
1. Да, вирус в третьем анализе у меня подтвердился. Его не было в крови, нашли в слюне. Как мне говорят, очень слабо виден, поэтому так долго сомневались. Фото протокола выкладывать не буду, не уверен, что это не принесёт мне проблем (с врачебной тайной и всё такое). Я, знаете ли, стал немного опасливым.
2. Лечение мне прописано симптоматическое. Есть симптом - его и лечат. В моём случае долечивают лёгкий кашель, всё остальное у меня в порядке. Температуры давно уже нет. Общее самочувствие вполне нормальное.
3. Пока анализы не покажут полное отсутствие вируса, меня, конечно, не выпустят. Родных моих после трёх удачно сданных анализов отпускают.
4. Меня не перевозили ни в какую новую больницу в Коммунарке. Лежу в той же 1-й инфекционной и вполне этим доволен. Тут классный добрый персонал, нормальные условия, сюда легко привозить передачи. Но вот моих родных, которые не болеют, а просто досиживают здесь карантин, переводят туда. Говорят, здесь будут только те, у кого подтвердили вирус.
5. Думаю, лучше обозначить здесь для СМИ: я бы не хотел с вами общаться. Кто-то что-то додумывает, кто-то делает сюжеты с такой музыкой, что кажется, что тут Чернобыль. Нет. Я спокоен. Мои родные спокойны. Это небольшая проблема, которая сама собой скоро разрешится. Так я к этому отношусь. Всем спасибо за поддержку. Не болейте!" - написал Беров в соцсети.
Ранее сообщалось, что сотрудник РФС, возможно, заразил коронавирусом 24 человека в Москве. Дело в том, что его не изолировали, а по ошибке поместили в общую палату.
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|Команда
|М
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|Зенит Санкт-Петербург
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|2
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|20
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|4
|ЦСКА Москва
|20
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|Арсенал Тула
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|7
|Урал
|20
|25
|8
|Уфа
|20
|25
|9
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|20
|25
|10
|Динамо Москва
|20
|24
|11
|Тамбов
|20
|22
|12
|Ахмат
|20
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|13
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|20
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|15