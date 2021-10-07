Рюкзак за 7 тысяч долларов: Заболотный ярко прибыл в сборную России (фото)

Фото: инстаграм Заболотного/Автор неизвестен

Нападающий московского ЦСКА Антон Заболотный прибыл в расположение сборной России для подготовки к октябрьским матчам квалификации к чемпионату мира-2022.

Форвард приехал с рюкзаком Louis Vuitton x NBA, цена на который стартует с $6 895, так на Заболотном были кроссовки adidas Yeezy Boost 350 V2 ‘Yesheya Reflective, которые стоят от 54 702 ₽.

Игра между сборными России и Словакии пройдет 8 октября. Начало встречи запланировано на 21:45 (мск).

В нынешнем сезоне Заболотный сыграл восемь матчей в РПЛ, в которых сумел отличиться двумя забитыми голами.

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