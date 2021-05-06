Заболотный близок к переходу в ЦСКА

Фото Sportbox / Василий Пономарев

Московский ЦСКА выиграл борьбу за нападающего "Сочи" Антона Заболотного, утверждает Eurostavka.

По информации источника, 29-летний футболист уже договорился с армейцами. Выбрать столичный клуб его убедил Роман Бабаев.

Ранее сообщалось, что к подписанию форварда близок "Краснодар".

Напомним, что летом Заболотный станет свободным агентом. В текущем сезон он сыграл за "Сочи" 28 матчей, забил 10 голов и сделал 4 ассиста.

Не пропустите: ЦСКА интересуется игроком сборной Хорватии. | http://soccernews.ru