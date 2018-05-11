Заболотный, Дзюба и Чалов включены в расширенный список сборной России на ЧМ-2018

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Заболотный, Дзюба и Чалов включены в расширенный список сборной России на ЧМ-2018

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов огласил расширенный список из 35 футболистов, которые могут попасть в заявку сборной России на Чемпионат Мира-2018.

Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА), Владимир Габулов ("Брюгге"), Сослан Джанаев ("Рубин"), Андрей Лунев ("Зенит"), Маринато Гильерме ("Локомотив") 

Защитники: Владимир Гранат, Руслан Камболов, Федор Кудряшов (все – "Рубин"), Илья Кутепов, Дмитрий Комбаров (оба - "Спартак"), Роман Нойштедтер ("Фенербахче"), Константин Рауш ("Динамо"), Андрей Семенов ("Ахмат"), Игорь Смольников ("Зенит"), Марио Фернандес (ЦСКА), Владислав Игнатьев ("Локомотив").

Полузащитники: Юрий Газинский ("Краснодар"), Александр Головин, Алан Дзагоев (оба – ЦСКА), Александр Ерохин, Юрий Жирков, Далер Кузяев (все – "Зенит"), Роман Зобнин, Александр Самедов, Денис Глушаков (все – "Спартак"), Антон Миранчук, Алексей Миранчук (оба – "Локомотив"), Александр Ташаев ("Динамо"), Денис Черышев ("Вильярреал"), Антон Швец ("Ахмат").

Нападающие: Артем Дзюба ("Арсенал" Тула), Федор Смолов ("Краснодар"), Федор Чалов (ЦСКА),  Антон Заболотный, Дмитрий Полоз (оба – "Зенит").

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