Заболотный, Ерохин и Лесовой приступили к тренировкам со сборной России
Сборная России готовится в Стамбуле к матчу 5-го тура Лиги Наций против Турции.
К тренировкам с командой присоединились полузащитники Александр Ерохин и Даниил Лесовой, а также форвард Антон Заболотный.
Указанные футболисты с опозданием прибыли в расположение сборной, поскольку их тесты на коронавирус показывали сомнительный результат.
Матч Турция - Россия состоится в воскресенье в 20:00 по московскому времени.
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