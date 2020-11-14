Заболотный, Ерохин и Лесовой приступили к тренировкам со сборной России

Сборная России готовится в Стамбуле к матчу 5-го тура Лиги Наций против Турции.

К тренировкам с командой присоединились полузащитники Александр Ерохин и Даниил Лесовой, а также форвард Антон Заболотный.

Указанные футболисты с опозданием прибыли в расположение сборной, поскольку их тесты на коронавирус показывали сомнительный результат.

Матч Турция - Россия состоится в воскресенье в 20:00 по московскому времени.

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