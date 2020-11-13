Заболотный, Ерохин и Лесовой смогут сыграть со сборной Турции

Сборная России сообщила, что в состав национальной команды возвращаются полузащитники Александр Ерохин и Даниил Лесовой, а также форвард Антон Заболотный.

У вышеуказанных футболистов были сомнительные результаты тестов на коронавирус, однако после перепроверки все оказались здоровы.

В связи с этим все трое получили разрешение сыграть в матче 5-го тура Лиги Наций против Турции. Встреча запланирована на воскресенье.

Уже сегодня вечером Ерохин, Лесовой и Заболотный отправятся в Стамбул, где присоединятся к остальным игрокам российской сборной.

Не пропустите: Газзаев выделил положительные нюансы матча с Молдовой для сборной России. | http://soccernews.ru