Заболотный, Ерохин и Лесовой смогут сыграть со сборной Турции

Теги россиятурцияантон заболотныйалександр ерохинданиил лесовойкоронавирус

Заболотный, Ерохин и Лесовой смогут сыграть со сборной Турции

Сборная России сообщила, что в состав национальной команды возвращаются полузащитники Александр Ерохин и Даниил Лесовой, а также форвард Антон Заболотный.

У вышеуказанных футболистов были сомнительные результаты тестов на коронавирус, однако после перепроверки все оказались здоровы.

В связи с этим все трое получили разрешение сыграть в матче 5-го тура Лиги Наций против Турции. Встреча запланирована на воскресенье.

Уже сегодня вечером ЕрохинЛесовой и Заболотный отправятся в Стамбул, где присоединятся к остальным игрокам российской сборной.

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