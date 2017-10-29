Заболотный: "Это уже шестой пенальти в ворота "Тосно", устали не комментировать это"
Форвард "Тосно" Антон Заболотный критически отозвался о работе арбитров в матчах его команды в Премьер-Лиге.
"Большой привет судье. Шестая "точка" в наши ворота уже. Устали не комментировать это. Те, кто смотрит наши игры, замечают, что нам почти в каждой игре спорные пенальти ставят. Ничего, мы боремся. Бог все видит", - цитирует 26-летнего нападающего чемпионат.com.
Напомним, сегодня "Тосно" обыграло "Динамо". | soccernews.ru
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|Ахмат
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