Заболотный: "Это уже шестой пенальти в ворота "Тосно", устали не комментировать это"

Форвард "Тосно" Антон Заболотный критически отозвался о работе арбитров в матчах его команды в Премьер-Лиге.

"Большой привет судье. Шестая "точка" в наши ворота уже. Устали не комментировать это. Те, кто смотрит наши игры, замечают, что нам почти в каждой игре спорные пенальти ставят. Ничего, мы боремся. Бог все видит", - цитирует 26-летнего нападающего чемпионат.com.

Напомним, сегодня "Тосно" обыграло "Динамо". | soccernews.ru