Заболотный: "Хочется показать, что "Сочи" ничем не хуже "Зенита"

Форвард "Сочи" Антон Заболотный рассказал, чего ждет от матча 11-го тура РПЛ с "Зенитом", который состоится 17 октября на "Газпром Арене".

"Мы прошли хороший маленький тренировочный сбор, хорошие нагрузки получили. Тренировали те компоненты, над которыми надо было работать. Я думаю, подготовились в хорошем настроении, боевом. Ждем матча.

"Зенит" - это команда, выступающая в Лиге чемпионов, и, естественно, против команды выше уровнем хочется проявить себя и сыграть на максимуме самоотдачи и показать, что "Сочи" ничем не хуже. Это будет хороший опыт в любом случае, каким бы не был результат", - передает слова Заболотного пресс-служба клуба.

Встреча начнется в 17:00 (мск).

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