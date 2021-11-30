Заболотный и Зобнин рассказали о встрече с Карпиным

Фото: инстаграм Антона Заболотного/Автор неизвестен

Нападающий ЦСКА Антон Заболотный и полузащитник "Спартака" Роман Зобнин рассказали о встрече игроков с главным тренером сборной России Валерием Карпиным.

"Это личная встреча, всё должно остаться между нами. У кого-то есть гарантии, что кто-то из нас окажется в сборной? Нет гарантий ни у кого, что окажется в марте в сборной, может быть травма или что угодно. Любой соперник, который попал в стыки, представляет из себя хорошую сборную. Рано говорить об игровых планах на Польшу", - приводит слова Заболотного "Матч ТВ".

"Хорошо поговорили. Не могу сказать, что обсуждали на встрече. Хорватию? Валерий Георгиевич вам всё расскажет", — приводит слова Зобнина "Чемпионат".

Напомним, что сборная России завоевала право сыграть в стыковых матчах отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. В полуфинале стыков россияне сыграют с национальной командой Польши. Матч состоится 24 марта в России.

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