Заболотный: "Когда приехал в сборную, Акинфеев назвал меня Балотелли"

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Заболотный: "Когда приехал в сборную, Акинфеев назвал меня Балотелли"

Новичок "Зенита" Антон Заболотный рассказал, откуда у него появилось прозвище "Балотелли".

"Сначала меня в ЦСКА звали Заба. А "Бало" первым произнес Мамаев. Не знаю почему, возможно, из-за того, что в прозвище тоже четыре буквы. Другие ребята это подхватили, Слуцкому тоже понравилось. Когда в сборную приехал, Акинфеев сразу про ту кличку вспомнил. Увидел меня: "О! Привет, Балотелли!" - приводят слова Заболотного российские СМИ.

Напомним, что несколько недель назад 26-летний Заболотный перешел в "Зенит" из "Тосно" за полтора миллиона евро.

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