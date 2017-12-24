Заболотный: "Когда приехал в сборную, Акинфеев назвал меня Балотелли"

Новичок "Зенита" Антон Заболотный рассказал, откуда у него появилось прозвище "Балотелли".

"Сначала меня в ЦСКА звали Заба. А "Бало" первым произнес Мамаев. Не знаю почему, возможно, из-за того, что в прозвище тоже четыре буквы. Другие ребята это подхватили, Слуцкому тоже понравилось. Когда в сборную приехал, Акинфеев сразу про ту кличку вспомнил. Увидел меня: "О! Привет, Балотелли!" - приводят слова Заболотного российские СМИ.

Напомним, что несколько недель назад 26-летний Заболотный перешел в "Зенит" из "Тосно" за полтора миллиона евро.

Не пропустите: Зимой "Зенит" могут покинуть восемь игроков. | http://soccernews.ru