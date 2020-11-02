Заболотный: "Левандовски достоин звания лучшего игрока года. Он хорошо реализовывает моменты"

Теги антон заболотныйбавария мюнхенроберт левандовскифк сочи

Заболотный: "Левандовски достоин звания лучшего игрока года. Он хорошо реализовывает моменты"

Форвард "Сочи" Антон Заболотный рассказал, что думает о форварде "Баварии" Роберте Левандовски.

"Он очень хорошо реализовывает свои моменты, много забивает, поэтому он достоин звания лучшего игрока года", - цитирует Заболотного "Матч ТВ".

Отметим, в интернете отмечали, что "Локомотив" сумел остановить Левандовского, но не Заболотного.

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