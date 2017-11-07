Заболотный: "Месси - гениальный игрок, но для меня в приоритете - другие форварды"

Теги лионель мессизлатан ибрагимович

Заболотный: "Месси - гениальный игрок, но для меня в приоритете - другие форварды"Форвард сборной России Антон Заболотный рассказал, на кого из современных футболистов он равняется.

"Был бы очень рад выйти на одно поле с Месси, он - гениальный игрок, но для меня в приоритете - другие форварды. Хотелось бы вырасти в нападающего, как Златан Ибрагимович", - цитирует 26-летнего нападающего чемпионат.com.

Напомним, Глушаков и Фернандес работают сегодня в сборной по индивидуальным программам. | soccernews.ru

комментарии
Конь

По крайней мере один из ЗМ гнума должен быть у Ибры.

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Messi

Конь ЖИВ!!!

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