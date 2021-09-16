Заболотный может пропустить матч со "Спартаком"
Фото: инстаграм Заболотного/Автор неизвестен
Нападающий ЦСКА Антон Заболотный может пропустить московское дерби со "Спартаком" из-за повреждения.
Как сообщает Sport24, Антон работает по индивидуальной программе и пока не приступал к тренировкам в общей группе.
По информации источника, сроки полного восстановления неизвестны из-за специфики повреждения.
Напомним, что форвард травмировался в матче седьмого тура Российской Премьер-Лиги с тульским "Арсеналом" и был заменен в первом тайме.
Игра между ЦСКА и "Спартаком" пройдет в воскресенье, 20 сентября. Начало встречи запланировано на 19:30 (мск).
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