Заболотный может пропустить матч со "Спартаком"

Фото: инстаграм Заболотного/Автор неизвестен

Нападающий ЦСКА Антон Заболотный может пропустить московское дерби со "Спартаком" из-за повреждения.

Как сообщает Sport24, Антон работает по индивидуальной программе и пока не приступал к тренировкам в общей группе.

По информации источника, сроки полного восстановления неизвестны из-за специфики повреждения.

Напомним, что форвард травмировался в матче седьмого тура Российской Премьер-Лиги с тульским "Арсеналом" и был заменен в первом тайме.

Игра между ЦСКА и "Спартаком" пройдет в воскресенье, 20 сентября. Начало встречи запланировано на 19:30 (мск).

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