Заболотный может уйти из "Зенита"

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Заболотный может уйти из "Зенита"

Нападающий "Зенита" Антон Заболотный может сменить команду во время летнего трансферного окна.

Как сообщают российские СМИ, на 28-летнего футболиста всерьёз нацелился "Сочи".

Сумма возможного трансфера пока неизвестна. Стоимость форварда оценивается в 1 миллион евро.

В минувшем сезоне Заболотный сыграл за "Зенит" 30 матчей, забил 3 гола и сделал 4 ассиста. Его контракт с клубом рассчитан до 2021 года.

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