Заболотный не сможет дебютировать за "Сочи" в матче с ЦСКА

Главный тренер "Сочи" Александр Точилин заявил, что новичок команды нападающий Антон Заболотный пропустит матч 5-го тура чемпионата России против ЦСКА.

"Нобоа с нами тренируется с начала недели, он заявлен. Дальше будем решать. С Заболотным только подписали контракт. Насколько понимаю, он лишь завтра прилетит в Сочи, а мы как раз улетим в Москву. Так что против ЦСКА он не сыграет", - приводит слова Точилина "Рейтинг букмекеров".

Матч ЦСКА - "Сочи" состоится 11 августа. Встреча пройдет в Москве на стадионе "ВТБ Арена".

28-летний Заболотный перешел в "Сочи" из "Зенита" на правах свободного агента. Форвард подписал с сочинским клубом контракт до лета 2021 года.

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