Заболотный не сможет дебютировать за "Сочи" в матче с ЦСКА
Главный тренер "Сочи" Александр Точилин заявил, что новичок команды нападающий Антон Заболотный пропустит матч 5-го тура чемпионата России против ЦСКА.
"Нобоа с нами тренируется с начала недели, он заявлен. Дальше будем решать. С Заболотным только подписали контракт. Насколько понимаю, он лишь завтра прилетит в Сочи, а мы как раз улетим в Москву. Так что против ЦСКА он не сыграет", - приводит слова Точилина "Рейтинг букмекеров".
Матч ЦСКА - "Сочи" состоится 11 августа. Встреча пройдет в Москве на стадионе "ВТБ Арена".
28-летний Заболотный перешел в "Сочи" из "Зенита" на правах свободного агента. Форвард подписал с сочинским клубом контракт до лета 2021 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|4
|10
|2
|ЦСКА Москва
|4
|9
|3
|Ростов
|4
|8
|4
|Локомотив Москва
|4
|7
|5
|Рубин
|4
|7
|6
|Краснодар
|4
|7
|7
|Урал
|4
|7
|8
|Арсенал Тула
|4
|7
|9
|Ахмат
|4
|6
|10
|Динамо Москва
|4
|5
|11
|Спартак Москва
|4
|5
|12
|Уфа
|4
|4
|13
|Крылья Советов
|4
|3
|14
|Тамбов
|4
|3
|15
|Динамо Санкт-Петербург
|4
|1
|16
|Оренбург
|4
|0