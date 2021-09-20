Заболотный - о "Спартаке": "Команда-раздражитель"

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Заболотный - о "Спартаке": "Команда-раздражитель"

Фото инстаграм Антона Заболотного

Форвард московского ЦСКА Антон Заболотный высказался о предстоящем дерби со "Спартаком" в рамках 8-го тура РПЛ.

"Для меня есть сам факт дерби и то обстоятельство, что "Спартак" – отличная команда, команда-раздражитель. В первую очередь, я уважаю соперника и понимаю, что будет нелёгкая игра – и в плане футбола, и касательно того, как её воспринимают болельщики обеих команд.

Сталкиваются два ведущих в России фанатских движения, в своей среде они сильно конкурируют, а я каждую фанатскую деятельность очень уважаю", - сказал Заболотный.

ЦСКА и "Спартак" сыграют сегодня на "ВЭБ Арене". Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

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