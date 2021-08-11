Заболотный обратился к болельщикам ЦСКА

Фото твиттер ЦСКА

Нападающий московского ЦСКА Антон Заболотный поблагодарил за поддержку фанатов своей команды.

Напомним, что футболист выбыл из строя на неопределённый срок из-за мышечной травмы задней поверхности бедра.

"Я скоро вернусь. Спасибо большое за поддержку", - обратился Заболотный к болельщикам армейцев в инстаграме.

В стартовавшем сезоне форвард забил 1 гол в 3 матчах в составе ЦСКА.

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