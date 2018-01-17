Заболотный определился с игровым номером в "Зените"

Теги антон заболотныйзенит санкт-петербург

Заболотный определился с игровым номером в "Зените"

Новичок "Зенита" Антон Заболотный определился с игровым номером в питерской команде.

Как сообщает официальный сайт клуба, 26-летний нападающий будет выступать за "сине-бело-голубых" с цифрой "29" на спине.

Напомним, что "Зенит" купил Заболотного у "Тосно" за 1,5 миллиона евро.

Не пропустите: Агент Дриусси отрицает переговоры с "Интером". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

В рамках первого четвертьфинального матча Кубка Испании "Реал" навестит "Леганес"

В рамках первого четвертьфинального матча Кубка Испании "Реал" навестит "Леганес"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 20 45
2 Зенит Санкт-Петербург 20 37
3 Спартак Москва 20 37
4 Краснодар 20 36
5 ЦСКА Москва 20 35
6 Уфа 20 27
7 Ахмат 20 26
8 Урал 20 25
9 Арсенал Тула 20 25
10 Ростов 20 25
11 Рубин 20 23
12 Динамо Москва 20 22
13 Амкар 20 21
14 Тосно 20 20
15 Анжи 20 19
16 СКА Хабаровск 20 12
Полная таблица

топ-5 тегов