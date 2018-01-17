Заболотный определился с игровым номером в "Зените"

Новичок "Зенита" Антон Заболотный определился с игровым номером в питерской команде.

Как сообщает официальный сайт клуба, 26-летний нападающий будет выступать за "сине-бело-голубых" с цифрой "29" на спине.

Напомним, что "Зенит" купил Заболотного у "Тосно" за 1,5 миллиона евро.

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