Заболотный опубликовал философский пост, процитировав Шварценеггера

Нападающий "Сочи" Антон Заболотный, сделавший дубль в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги с "Ростовом" (4:2), процитировал легендарного спортсмена и актера Арнольда Шварценеггера.

"Сила происходит не от побед. Силу порождает борьба. Когда проходишь через трудности и решаешь не сдаваться – это и есть сила", – написал Заболотный на своей странице в Instagram.

29-летний Заболотный выступает за "Сочи" с 2019 года. Всего он провел за клуб 31 матч во всех турнирах, забил семь голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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