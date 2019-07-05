Заболотный отказался покидать "Зенит" свободным агентом

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Заболотный отказался покидать "Зенит" свободным агентом

Форвард "Зенита" Антон Заболотный отказался от трансфера в "Сочи".

Как сообщает Sport24, "Сочи" предлагал футболисту такие же условия, что и в "Зените", однако тогда игрок должен был бы разорвать соглашение с клубом и уйти в качестве свбодного агента.

Отмечается, что Заболотный не хочет покидать "Зенит" на постоянной основе, но готов отправиться в аренду для получения игровой практики.

Соглашение игрока с "Зенитом" истекает летом 2021 года. В минувшем сезоне на его счету три гола и два ассиста в 30 играх.

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