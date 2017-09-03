Заболотный: "Перспективы остаться в сборной России? Оценивать будут тренеры"

Нападающий "Тосно" Антон Заболотный прокомментировал свою игру за сборную России в товарищеском матче против московского "Динамо" (3:0).

"Не нервничал, просто пристреливался к воротам. Был нацелен на удар. Мог отдать пас, но хотелось отличиться и проявить себя. Перехлёстывало желание. Хорошо, что забил потом и достиг цели. Черчесов все эти дни объяснял тактику, работу над игрой. Притирались к друг другу, работали над комбинациями. Не было известно, кто выйдет в основе. Со стороны, может, и было видно, кто наигрывался, но в коллективе была нормальная рабочая обстановка. Когда узнал, что выйду в составе, тренерский штаб подходил и объяснял более конкретно. Это для меня новая схема, потому что в «Тосно» играем иначе. Думаю, если бы больше времени было, можно было бы лучше отработать. То, что сегодня было, – иногда недопонимание или какие-то недоработки – это момент времени.

Думаю, Черчесов ещё посмотрит игру со стороны. Сказал, что во втором тайме упустили инициативу, могли доигрывать более хладнокровно. Поблагодарил за хороший сбор, передал привет семьям и тренерам. Сборы закончились отлично.

Как я оцениваю перспективы остаться в сборной? Оценивать будут тренеры. У меня же мотивация и желание остаться, хотелось бы закрепиться и поехать на следующие сборы. Думаю, такое желание есть у каждого, кто сегодня выходил на поле. Дальше всё будет зависеть от тренерского штаба – видят они меня в схеме или нет", - приводят слова Заболотного российские СМИ.

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