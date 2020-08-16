Заболотный поделился эмоциями после матча "Сочи" с "Химками"

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Заболотный поделился эмоциями после матча "Сочи" с "Химками"

Форвард "Сочи" Антон Заболотный в инстаграме высказался после матча 2-го тура РПЛ с "Химками" (1:1).

"Кровь, травмы - не важно! Будем выгрызать очки в каждом матче", - написал футболист.

"Сочи" занимает 9 место в турнирной таблице РПЛ после двух туров. В следующем туре команда встретится с "Рубином" (19 августа).

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