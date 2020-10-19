Заболотный пожаловался на СМИ

Нападающий "Сочи" Антон Заболотный посетовал, что современные медиа занимаются манипуляциями и перекручиванием фактов.

"Я слышал, что редакторы нескольких медиа говорили, что Заболотного нужно выставить в негативном свете - это было пару лет назад, сейчас уже не вижу такого прессинга. Дело было не в журналистах, которые брали у меня интервью, не в том, что я говорил, а в том, в какой форме всё преподносилось. То есть неудачными были даже не сами интервью, а новости, которые медиа выделяли из них. Например, зимой 2019-го меня спросили о сухой серии, я ответил, что она была и у Криштиану - естественно, это подавалось, будто я сравнил себя с ним. Конечно, это полный бред - как можно себя сравнивать с великим?

Я пытался исправить ситуацию, как-то контактировать с медиа, но ничего не получалось. В чём-то точно был неправ сам - например, в один момент посчитал, что абсолютно все журналисты - зло. Ни в одной сфере нельзя всех закидывать под одну гребёнку. Теперь я уже не в лучшем клубе страны, может, кому-то стал неинтересен, поэтому прессинга нет", - сказал Заболотный.

В этом сезоне 29-летний форвард забил 2 гола в 10 матчах.

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