Заболотный присоединился к челленджу с туалетной бумагой

Нападающий "Сочи" Антон Заболотный поучаствовал в челлендже "Оставайся дома", понабивав рулон туалетной бумаги.

"Нужно быть в тренде. Всем здоровья, берегите себя", - написал Заболотный в своем Instagram.

Напомним, что многие футболисты подхватили челлендж с туалетной бумагой, так как находится в карантине в связи с угрозой распространения китайского коронавируса COVID-19.

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