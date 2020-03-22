Заболотный присоединился к челленджу с туалетной бумагой

Теги антон заболотныйфк сочи

Заболотный присоединился к челленджу с туалетной бумагой

Нападающий "Сочи" Антон Заболотный поучаствовал в челлендже "Оставайся дома", понабивав рулон туалетной бумаги.

"Нужно быть в тренде. Всем здоровья, берегите себя", - написал Заболотный в своем Instagram.

Напомним, что многие футболисты подхватили челлендж с туалетной бумагой, так как находится в карантине в связи с угрозой распространения китайского коронавируса COVID-19.

Не пропустите: АПЛ 3 апреля обсудит варианты возобновления сезона. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Черчесов рассказал, что Кокорину нужно делать, чтобы попасть в сборную России

Черчесов рассказал, что Кокорину нужно делать, чтобы попасть в сборную России

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 22 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Уфа Уфа 22 27
10 Урал Урал 22 25
11 Тамбов Тамбов 22 25
12 Сочи Сочи 22 24
13 Оренбург Оренбург 22 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Крылья Советов Крылья Советов 22 22
16 Ахмат Ахмат 22 20
Полная таблица

топ-5 тегов