Заболотный продлил свою безголевую серию

Теги зенит санкт-петербургантон заболотный

Заболотный продлил свою безголевую серию

Форвард "Зенита" Антон Заболотный не отметился голом в игре против ЦСКА (0:0).

Отметим, что безголевая серия нападающего длится уже 1233 минуты. Заболотный провел за "Зенит" 12 матчей и не забил ни одного гола.

Последний раз Заболотный поразил ворота соперника в ноябре 2017 года в составе "Тосно".

Смотрите также обзор матча "Зенит" - ЦСКА. | http://soccernews.ru

комментарии
Пьянь

Хорошая статистика для вратаря. Хотя.. постойте...

Ответить

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Решающий матч сезона: "Локомотив" жаждет оформить чемпионство в Краснодаре

Решающий матч сезона: "Локомотив" жаждет оформить чемпионство в Краснодаре

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 27 57
2 Спартак Москва 28 53
3 ЦСКА Москва 28 52
4 Зенит Санкт-Петербург 28 50
5 Краснодар 27 47
6 Арсенал Тула 28 39
7 Уфа 27 36
8 Урал 27 36
9 Рубин 27 35
10 Ахмат 27 34
11 Ростов 28 34
12 Динамо Москва 27 33
13 Амкар 28 31
14 Анжи 28 24
15 Тосно 28 24
16 СКА Хабаровск 27 13
Полная таблица

топ-5 тегов