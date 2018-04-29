Заболотный продлил свою безголевую серию

Форвард "Зенита" Антон Заболотный не отметился голом в игре против ЦСКА (0:0).

Отметим, что безголевая серия нападающего длится уже 1233 минуты. Заболотный провел за "Зенит" 12 матчей и не забил ни одного гола.

Последний раз Заболотный поразил ворота соперника в ноябре 2017 года в составе "Тосно".

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