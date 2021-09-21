Фото: инстаграм Заболотного/Автор неизвестен

Форвард московского ЦСКА Антон Заболотный прокомментировал победу над "Спартаком" (1:0) в восьмом туре Российской Премьер-Лиге.

– Хочу поблагодарить всех болельщиков, которые нас поддерживали – на стадионе и у телевизора. Мы все – ЦСКА, мы все – большая семья.

В первую очередь это победа тех людей, которые до конца верят в нас. Мы чувствуем теплоту с трибун и от экранов телевизоров. Мы боремся за вас, за ЦСКА и идем вперед. Всех вас – с победой!

– Что сейчас на душе?

– Гордость за команду, за наш коллектив. Приятно, что сейчас мы сделали большой шаг к идеалу нашей игры. Ребята за счет этого душевно и духовно приподнимут свое настроение.

– Удаление твое тебя расстроило или после такого матча на эмоциях не заметил?

– Я не подаю вида, что расстроен, но, к сожалению, немного не сдержал эмоции. Это футбол.

Я не считаю, что эта карточка должна была быть – не такой уж и фол, но трактовка есть трактовка. Немного смазал концовку встречи, но самое главное, что команда победила.

К сожалений, в Нижний Новгород я не поеду, но буду душой с командой, – сказал Заболотный.

Также не пропустите: Анчелотти высказался об уходе Рамоса и Месси из Ла Лиги. | http://soccernews.ru