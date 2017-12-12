Заболотный прокомментировал слухи, которые связывали с ним "Краснодар" и ЦСКА

Новоиспеченный форвард питерского "Зенита" Антон Заболотный прокомментировал слухи, которые связывали с ним "Краснодар" и московский ЦСКА.

"Слышал об интересе "Краснодара", но сделал выбор в пользу "Зенита". ЦСКА? Это все были слухи. Никакого предложения не было, представители армейцев не выходили ни на клуб, ни на меня", - цитирует 26-летнего нападающего Чемпионат.

Напомним, Заболотный прокомментировал свой переход в "Зенит". | soccernews.ru