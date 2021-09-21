Заболотный прокомментировал своё удаление в дерби со "Спартаком"
Фото инстаграм Антона Заболотного
Форвард московского ЦСКА Антон Заболотный высказался по поводу получения красной карточки в концовке матча 8-го тура РПЛ против "Спартака".
"Я не подаю вида, что расстроен, но, к сожалению, немного не сдержал эмоции. Это футбол. Я не считаю, что эта карточка должна была быть, но трактовка есть трактовка. Немного смазал концовку встречи, но самое главное, что команда победила. К сожалению, в Нижний Новгород я не поеду, но буду душой с командой, поддержу ребят в Москве", - сказал Заболотный.
Напомним, что ЦСКА выиграл у "Спартака" со счётом 1:0 и обошёл конкурента в турнирной таблице РПЛ.
Заболотный забил победный гол на 82-й минуте, а в компенсированное время был удалён с поля за повторное предупреждение.
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