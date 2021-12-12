Заболотный прокомментировал свой гол в ворота "Арсенала"

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Заболотный прокомментировал свой гол в ворота "Арсенала"Фото: инстаграм Заболотного/Автор неизвестен

Российский нападающий московского ЦСКА Антон Заболотный поделился впечатлениями от своего гола в ворота тульского "Арсенала" (2:0) в 18-м туре РПЛ.

"Ну да, гол получился весьма красивый. Я думаю, Ильза (Ахметов) просто хорошую передачу выпилил, поэтому прикольно, что получилось срезать мяч в ворота именно в таком стиле.

Гол в стиле Жиру, Ибрагимовича или Холанда? Если честно, я думаю, что они в моем стиле забивают, а не я в их", — сказал Заболотный для Youtube-канала "армейцев".

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