Заболотный прокомментировал свой гол в ворота "Арсенала"
Фото: инстаграм Заболотного/Автор неизвестен
Российский нападающий московского ЦСКА Антон Заболотный поделился впечатлениями от своего гола в ворота тульского "Арсенала" (2:0) в 18-м туре РПЛ.
"Ну да, гол получился весьма красивый. Я думаю, Ильза (Ахметов) просто хорошую передачу выпилил, поэтому прикольно, что получилось срезать мяч в ворота именно в таком стиле.
Гол в стиле Жиру, Ибрагимовича или Холанда? Если честно, я думаю, что они в моем стиле забивают, а не я в их", — сказал Заболотный для Youtube-канала "армейцев".
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