Заболотный прокомментировал свой переход в "Зенит"

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Заболотный прокомментировал свой переход в "Зенит"

Новичок "Зенита" Антон Заболотный поделился эмоциями после перехода в питерский клуб.

"Всё отлично. Моя семья счастлива. Планирую хорошо отдохнуть и после Нового года начать работать вместе с "Зенитом". Я лично узнал о варианте с переходом перед последним туром чемпионата России, а до этого переговоры проводили руководители клубов. Принимали решение вместе с семьёй. Последнее слово в любом случае было за мной. Похвала от Манчини? Когда специалист такого уровня говорит о тебе хорошие слова, то это приятно, это мотивирует. Слова Манчини ещё раз подчёркивают, что я принял верное решение" - цитирует 26-летнего футболиста официальный сайт "сине-бело-голубых".

Напомним, что Заболотный заключил с "Зенитом" контракт до лета 2021 года. | http://soccernews.ru

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