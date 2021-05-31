Заболотный прокомментировал возвращение в ЦСКА

Фото твиттер ЦСКА

Нападающий Антон Заболотный поделился эмоциями в связи с заключением контракта с московским ЦСКА.

"Красно-синяя семья, я вернулся, я дома, я счастлив! Хочу поблагодарить команду, тренерский штаб и руководство "Сочи" за эти замечательные два года, я желаю вам успехов и всего самого наилучшего", - написал Заболотный в инстаграме.

29-летний форвард является воспитанником армейцев, он вернулся в клуб спустя девять лет.

Заболотный подписал с ЦСКА соглашение, рассчитанное до июня 2024 года.

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