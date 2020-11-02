Заболотный прокомментировал возвращение в сборную России

Форвард "Сочи" Антон Заболотный поделился эмоциями в связи с новостью о своём возвращении в сборную России.

Главный тренер национальной команды Станислав Черчесов накануне в эфире федерального телевидения заявил о планах вызвать 29-летнего футболиста.

"Я очень рад возвращению. Чувства самые наилучшие, мне бесконечно приятно, я очень долго об этом мечтал. Сейчас, когда мечта осуществилась, я полон сил, чтобы доказывать свою состоятельность в сборной, готов работать на благо национальной команды. Спасибо всем, кто в меня верил и поддерживал!" - сказал Заболотный.

Нападающий имеет в своём активе 1 гол и 2 ассиста в 9 матчах в составе сборной, куда его не приглашали с ноября 2018 года.

В текущем месяце россияне проведут товарищеский матч с Молдовой, а также сыграют с Турцией и Сербией в Лиге Наций.

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