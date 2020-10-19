Заболотный рассказал, как пережил депрессию
Экс-игрок "Зенита" Антон Заболотный, играющий за "Сочи" на данный момент, рассказал о тяжелом психологическом состоянии, которое он ранее пережил.
"Я никуда и не ходил. Мог просто взять пива, сидеть дома и смотреть сериальчик. Очень много выпивал. Психологическое состояние было такое, подавленное, разочаровался в себе. Вроде только что вышел в РПЛ с "Уфой", оказался не нужен и свободным агентом перешёл в ПФЛ и даже там два-три месяца сидел на замене, хотя приехал играть, за практикой. И ведь тогда жена была беременна, уже на шестом месяце, и, блин, тогда даже зарплата по сравнению с "Уфой" была во много раз ниже. Примерно 100 тысяч рублей. Какое тут ещё психологическое состояние может быть? Вот я и брал пиво, старался как-то переключиться, забыться. Мне не нужны были клубы, где много народу, развлечения, где какой-то кураж - просто было подавленное состояние. Депрессия. Просто скатился вниз, опустился. Прям вниз!", - цитирует Заболотного Sport24.
В нынешнем сезоне футболист принял участие в 10 матчах РПЛ, забив 2 гола.
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