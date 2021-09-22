Заболотный рассказал о самом ярком моменте в карьере

Фото: инстаграм Заболотного/Автор неизвестен

Форвард московского ЦСКА Антон Заболотный поделился воспоминаниями о самом ярком матче в своей карьере.

– Какой матч в своей жизни ты хотел бы переиграть?

– Никакой. Были удачные, были неудачные матчи, но даже если матч неудачный, я его записывал в контекст. Каждый неудачный матч делает меня сильнее, поэтому ничего не хотел бы переигрывать.

– Тут переиграть в том плане, что пережить еще раз.

– Ааа! Был один матч, который прямо запал мне в душу. Мы тогда с "Тосно" впервые вышли в Премьер-лигу и играли против «Спартака». У нас был спартаковский тренерский штаб, и они очень ждали этого матча. Для них это был тренерский вызов. Они хотели показать "Спартаку", насколько они состоялись в тренерской карьере.

И этот матч совсем не задался, мы проигрывали 0:2 и смогли отыграться на последних минутах. Сыграли 2:2, – вспомнил Заболотный.

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